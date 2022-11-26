Sokakta antrenmandan Avrupa Şampiyonluğuna

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eğitmeni milli sporcu Hasan Zilan, Antalya’da yapılan “WAKO Avrupa Kick Boks Turnuvası”nda tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanmanın sevincini yaşıyor.DİYARBAKIR (İGFA) - 39 ülkeden 976 sporcunun katıldığı şampiyonada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eğitmeni milli sporcu Hasan Zilan, 54 kg Büyük Erkekler K1 Style branşında Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Sıkı çalışmayla bugünlere geldiğini aktaran Zilan, babasının daha önce milli takım antrenörlüğü yaptığını bu sayede kendisi ve kardeşlerinin kick boks ile tanıştığını söyledi.

Zor şartlarda çalışarak başarı elde ettiğini anlatan Zilan, şöyle konuştu: “Babam inşaatta çalışıyordu. İnşaattan geldiği zaman bize antrenman yaptırıyordu ve inşaatta çalıştığı aldığı parayla da bizim maçlara götürüyordu. Çok zor şartlar altında bu sporu yaptık diyebilirim. Yani insan ne kadar çok zorluk görürse o kadar da bence devam etmeli, azim göstermeli, pes etmemeli diye düşünüyorum. Çünkü hayatımızda aldığımız bütün zaferleri güzelleştiren şeyler zorluklardır.”

Daha önce de ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında dereceler elde ettiğini anımsatan Zilan, Antalya’da yapılan “WAKO Avrupa Kick Boks Turnuvası”nda şampiyon olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Zilan, “Sur sokaklarında, surların dibinde, parklarda çalışıyorduk. Antrenman yaparak buralara geldik. Pes etmedik. Ülkemi, şehrimi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum ve gururluyum.” şeklinde konuştu.

Hedefi şampiyonlar yetiştirmek

Büyükşehir Belediyesi spor kursunda eğitmenlik yapan Zilan, hedefinin kendisi gibi milli sporcular yetiştirmek olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Burada çocukları çalıştırıyorum. Yani kendim şampiyon olabilirim ama bence en büyük şampiyonluk şampiyonları yetiştirmektir diye düşünüyorum. O yüzden elimden geldiğince onları çalıştırmaya gayret ediyorum. Buraya geliyorum, boş vakitlerimi burada değerlendiriyorum.”