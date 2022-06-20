Sivas'ta yaz spor okulları kapılarını açtı

Sivas Belediyesi'nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları kapılarını açtı.SİVAS (İGFA) - Sivas'ta belediyenin yaz spor okullarında futboldan sayokana kadar 7 farklı dalda düzenlenen spor okullarına bu yıl bin 500 çocuk kayıt yaptırdı.

Çocukları çevrenin zararlı etkilerinden uzak tutmak, verimli ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak ve gizli kalmış yeteneklerini açığa çıkarmak amacıyla Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde düzenlenen yaz okullarında, ücretsiz servis ve spor malzemesi desteği sağlanıyor.

Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Karate, Tekvando, Okçuluk ve Sayokan dallarında eğitim alacak sporculardan başarı gösterenler Belediyespor’un alt yapı takımlarında yer alacak.

Yaz spor okullarının açılışına katılan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, futbol antrenmanı yapan çocuklarla bir araya gelerek minik sporcularla yakından ilgilendi.

Başkan Bilgin, kendilerine emanet edilen gençlere gözleri gibi bakacaklarını belirterek, "Sadece antrenman yapmayacaklar, sosyal yönden de kendilerini geliştirmeleri için birçok faaliyette bulunacaklar. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.