Sivas'ta Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası başladı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Sivas'ın Karabağlar Belediyesi Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı.SİVAS (İGFA) - Öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen turnuvada, 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı ile 14 yaş ve altı olmak üzere 3 farklı kategori yer alıyor.

Sporcular, teknik bilgilerin tekrar hatırlatılması sonrasında yerlerini aldılar. Sivas'ın Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Güven Güngörmüş'ün açılış hamlesini yapmasıyla turnuva başladı. Eşleştirmelerin 6 tur üzerinden İsviçre Sistemine göre yapıldığı turnuvada, ilk gün sporcular birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

İki gün boyunca devam edecek olan satranç turnuvasında, her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara ve en iyi dereceyi elde eden üç takıma kupa, en iyi dereceyi elde eden ilk 10 sporcuya da madalya verilecek. Her kategoride birinci tam altın, ikinci yarım altın, üçüncü çeyrek altın alırken, bayanlarda birinci olan sporcular DGT 2010 Satranç Saati, iki ve üçüncü olan sporcular da satranç takımı alacak.

Karabağlar Belediyesi Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası’nın yarışma direktörlüğünü NA Rıfat Demir, başhakemliğini de IA Emin Yasa Altun yapıyor. Hakem heyeti olarak FA Çetin Karaman, NA Yüksel Tosunoğlu, İL Orhan Candar, İL Övgü Arabacı Yiğit, ADAY Neşe Aslan Açıkgöz, ADAY Ali Metin Dülger, ADAY Ferdi Harmankaya görev alıyor.