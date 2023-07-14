Sivas Numune Hastanesi masa tenisinde 4. oldu

2022-2023 sezonu Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Sivas Numune Hastanesi Masa Tenisi Takımı, 53 takım arasında dördüncülük elde etti.SİVAS (İGFA) - Sivas Numune Hastanesi bünyesinde oluşturulan masa tenisi takımındaki temsilcileri Yusuf Kenan Kadıoğlu ve Çağrı Yıldırım, Mayıs ayında düzenlenen kuruluşlar arası turnuvada Süper Lig kategorisinde birincilik elde ederek Türkiye Şampiyonası'nı kazanmaya hak kazanmıştı. Takım daha sonra Konya’da katıldığı Türkiye Şampiyonasında 53 takım arasında dördüncülük elde etti.

4. madalyasını Sivas'a getiren takımı ve sporcuları tebrik eden Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan ve yöneticileri, başarılarının devamını diledi.