Sivas Enduro Festivali nefes kesti

Sivas Belediyesi ve Sivas Motor Sporları Kulübü işbirliğinde Süper Enduro Festivali düzenlendi. Festivale katılan sporcular zorlu parkurdaki mücadeleleriyle nefes kesti.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi'nin organizasyonunda gerçekleştirilen Süper Enduro Festivali, Paşabahçe Mesire Alanı yanındaki özel parkurda Cumartesi günü başladı. İki gün süren festivale 25 ilden 142 sporcu katılım sağladı.

Müsabakalar öncesi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, festivale katılan yarışmacılara başarı dileğinde bulundu.

İlki 2019'da düzenlenen Süper Enduro Festivali koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından tekrar Sivaslılar ile buluştu.

Açılışın ardından Paşabahçe Mesire Alanı'nda kurulan toprak parkurda yarışlar başladı. Yarışmacılar hem zorlu parkurla hem de rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Paşabahçe'de oluşturulan özel parkurda gerçekleştirilen yarışları, macera tutkunu olan hemşehrilerimiz ilgiyle takip etti.

7 farklı kategoride iki gün süren yarışlar sonrası dereceye giren sporculara, ödüllerini Sivas Motor Sporları Kulübü Başkanı Ercan Uçar, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç takdim etti.