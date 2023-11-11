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Şimdi spor zamanı

SPOR 11.11.2023, 07:41
Şimdi spor zamanı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7'den 70'e herkese spor yaptırmak için düzenlediği spor kursları kayıtları başlıyor. 21 farklı branşta verilecek spor kurslarının kayıtları 13 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 08.30'dan itibaren internet sitesinden online yapılacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin yıl boyu vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu spor kursları kapsamında yeni dönem “Spor Kursları” kayıtları başlıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilen yeni dönem spor kurslarında 21 farklı spor branşı yer alacak. Bu kapsamda atletizm, badminton, bale, basketbol, buz pateni, cimnastik, güreş, judo, karate, masa tenisi, nefes egzersizleri, okçuluk, pilates, satranç, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüzme, zumba ve zumba kids spor branşları vatandaşların tercihine sunulacak. 13 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren başlayacak kurs kayıtları Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr'den "Spor Kursları Başvuru Formu" doldurularak online yapılacak. Spor kursları hakkında mesai saatleri içerisinde, 0 258 262 11 22, 0 258 211 00 70 ve 0 258 373 03 67 numaralı telefonlar aranarak ayrıntılı bilgi alınabilecek.

Yüzme kursu kayıtları 14 Kasım’da başlayacak

İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu, Karahasanlı-Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu, Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu, Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu, Acıpayam Kapalı Yüzme Havuzu, Çivril Kapalı Yüzme Havuzu, Honaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Tavas Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılacak yüzme kursu için kayıtlar ise 14 Kasım Salı gününden itibaren yapılacak.

Başkan Zolan’dan kurslara davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sağlıklı bir yaşam için sporun büyük önem arz ettiğini ifade ederek, tüm hemşehrilerini ücretsiz spor kurslarına katılmaya davet etti. Gerçekleştirdikleri yatırımlarla birlikte Denizli’nin bir spor kenti kimliğine kavuştuğunu belirten Başkan Zolan, "Tüm hemşehrilerimi sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi spor yapmaya bekliyorum. Kurslarımıza katılan herkese şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

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