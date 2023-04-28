Silivri'de 'sportif' yeteneklere keşif

İstanbul'da Silivri Belediyesi, Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 3-14 Nisan tarihlerinde Sportif Yetenek Taraması gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kültürle, sanatla ve sporla bezenmiş bir nesil” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların sportif yeteneklerini bilimsel yöntemlerle keşfetmeye ve çocukları, analitik veriler doğrultusunda kendilerine uygun olan spor branşlarına yönlendirmeye devam ediyor.

Silivri Belediyesi, Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 3-14 Nisan tarihlerinde Sportif Yetenek Taraması gerçekleştirildi.

Alibey Kapalı Spor Salonunda, ilçedeki 39 okulun katılımıyla gerçekleştirilen tarama kapsamında hedef olarak belirlenen yüzde 70’lik orana, İstanbul’daki 39 ilçe arasında ulaşan ilk ilçe Silivri oldu.

Boy kilo, esneklik, pençe kuvveti, dikey sıçrama, sağlık topu ölçümü, 20 metre sürat koşusu, zikzak testi ve kol boyu uzunluğu ölçümü olmak üzere, 8 farklı parametrede gerçekleştirilen Sportif Yetenek Taraması projesinde, Silivri’de toplam 1.886 3. sınıf öğrencisine ulaşıldı.

Proje kapsamında günlük rekor katılım sayısı da 331 öğrenci ile Silivri’de gerçekleşti. Çalışma, Silivri’de bugüne kadar yapılan en kapsamlı ve en başarılı Sportif Yetenek Taraması oldu.