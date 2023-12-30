Silivri'de Spor Adası'nın temeli atıldı

İstanbul Silivri Belediyesi tarafından yapılacak olan bölgenin en donanımlı Spor Adası için temel atma töreni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Silivri Belediyesi ilçede yaşayan spor tutkunlarının sportif faaliyetlerine katkıda bulunmak için dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Silivri Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’ye kazandırılacak olan Spor Adası’nın temeli, düzenlenen törenle atıldı. 45.000 metrekare alan üzerinde; 6.000 metrekare ve 1.000 kişi tribün kapasiteli kapalı spor salonu, 2.500 metrekare ve her biri 250 metrekare olan çok amaçlı spor odaları, Spor Lisesi, 700 seyirci kapasiteli kapalı tribünlü futbol stadı, 2 adet açık, 1 adet kapalı 35x50 Halı Saha, 2 adet basketbol ve voleybol sahası, 2 adet tenis kortu, soyunma odaları, kafeterya, 250 araçlık otopark, açık rekreasyon ve dinlenme alanları yer alacak. Spor Adası tamamlandığında bölgenin en kapsamlı ve en donanımlı spor kompleksi olacak.

TONTA: “SİLİVRİ’DE ÇOK GÜZEL SPOR HAVASI ESİYOR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ali Tonta, “Bugün Silivri’de çok güzel bir spor havası esiyor. Silivri’nin her bölgesinde spor alanları, halı sahalar, basketbol sahaları ve oyun alanları yer alıyor. Birazdan temel atma törenini yapacağımız Spor Adası’nın da tüm Silivri’ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu tesisi bizlere kazandıran Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

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