Silivri'de Büyükkılıçlı futbol sahasına kavuştu

İstanbul'da Silivri Belediyesi tarafından Büyükkılıçlı Mahallesi’nde inşa edilen futbol sahası, gösteri maçı eşliğinde hizmete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Silivri Belediyesi tarafından Büyükkılıçlı Mahallesi’nde yapılan futbol sahası için açılış töreni düzenlendi.

Proje kapsamında 2 bin 100 metrekare alanın düzenlemesi yapıldı.

Yapılan çalışmalarla Büyükkılıçlı’ya, içerisinde 30x50 metre ebatlarında suni çim, 2 basamaklı amfi tribünler ve 1.500 m² futbol sahası olan bir spor tesisi kazandırılmış oldu.

Büyükkılıçlı Spor Kulübü Başkanı Veysel Ziroğlu, “Ben 48 yaşındayım ve kendimi bildiğimden beri mahallemizin böyle bir sahaya ihtiyacı olduğunu dile getirdik. Bugüne nasip oldu. Bu tesisi bize kazandıran Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Başkanım sanırım önümüzde bir 5 sene daha var. İnşallah birlikte daha güzel projelere imza atacağız.” dedi.

Ziroğlu’nun ardından konuşan Büyükkılıçlı Mahallesi Muhtarı Ahmet Mutlu, “Volkan Başkan göreve geldiğinden beri Büyükkılıçlı için verdiği tüm sözleri yerine getirdi. 112 Acil Servisini açtı. Çok yakında Mahalle Evimizin de açılışı yapılacak. Parkımız ve halı sahamız düzenlendi. Kendisine yaptığı bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN AMATÖR SPORUN VE SPORCULARIN YANINDA OLDUK”

Törende bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden beri Silivri’nin sahilden, çarşı meydanından ibaret olmadığını söylüyor, hizmetlerimize de bu yönde devam ediyoruz. Silivri’deki köylerde acil bir durum ya da kaza olduğunda vatandaşlarımızın hayatını kurtaracak, ilk müdahaleyi yapacak bir 112 Acil Servis İstasyonumuz yoktu. Merkez olarak Büyükkılıçlı’yı seçtik. Silivri Belediyesi olarak yaklaşık 8-9 tane köye anında müdahale edecek 112 Acil Servis İstasyonunu yaptık ve İl Sağlık Müdürlüğümüze devrettik. Büyükkılıçlı’daki okulumuza kütüphanesi, tiyatro salonu, bilgisayar odası kazandırdık ve tuvaletlerinden dış cephe boyasına kadar tüm fiziki şartlarını yeniledik. Büyükkılıçlı gerçekten kızlarıyla, erkek takımlarıyla merkezdeki ve büyük beldelerdeki birçok takıma örnek teşkil ediyor. Ben Veysel Başkanıma, antrenör arkadaşlarımıza ve sporcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Amatör sporlar zor iştir. Emek, yürek ve fedakârlık ister. Biz Silivri Belediyesi olarak her zaman amatör sporun ve sporcuların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kapalı Yüzme Havuzunu bitirdik. Spor Kompleksini bitirdik. Değirmenköy’e 1.000 kişilik tribün kapasiteli, profesyonel maçların oynanacağı FIFA standartlarında bir stat kazandırdık. Fenerköy Müjdat Gürsu Stadını bitirmek üzereyiz. Tüm mahallelerimizde spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Büyükkılıçlı’da bir Mahalle Evimiz yoktu. İnşallah 1 hafta sonra Mahalle Evimizin açılışını hep birlikte yapacağız. Buradaki kurslarla hanımefendiler hem sosyalleşmek hem de hane halkına gelir getirmek açısından önemli çalışmalara imza atacaklar. Spora, eğitime, kültüre yönelik yatırımlarımız devam edecek. Ben bu tesisin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor ve hepinize sağlık, sıhhat ve afiyet dolu günler diliyorum.” dedi.