Şile yağlı güreşleri coşkuyla başladı

İstanbul'un Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen güreşler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.Nurcan Kırcalı/ Şile Haber Merkezi (İSTANBUL İGFA)

İstanbul'un Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Güreş Ağası Seyfi Şahin, Edirne Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek,Mehmet Yeşil yeşil Ali Gürbüz,Recep Kara, Osman Aynur,Mustafa Taş,Faruk Akkoyun,Serhat Balcı, Şileli Baş Pehlivanlar Fatih Koyuncu,Mecit Yıldırım,Atila Güzel,İsmail,Koç gibi son 20 yılın 62 Baş Pehlivanı ve toplamda 700 güreşçinin katıldığı İstanbul’un en geniş katılımlı Yağlı güreşleri olduğu belirtildi.

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya Şile’nin Yağlı güreşlere merak duyan, ilgi duyan, coşkuyla takip eden hemşehrilerimizin bulunduğu, güreş sevdalılarının bulunduğu bir belde olduğuna dikkat çekti.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’da Şile’nin yükselen bir değer olduğunu geçtiğimiz günlerde Şile Bezi Festivalinin gerçekleştirdik. Hemen ardından 16.Şile Yağlı Güreşlerini gerçekleştirdik ve 2.Palamut Festivalimizi yapacağız her alanda her kesime hitap eden önemli etkinliklerle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz.16 Yıldır geleneksel Şile Yağlı Güreşlerinin her yıl üstüne ekleyerek, büyüyerek muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yapmanın Şile olarak mutluluğunu yaşıyoruz. Her biri birbirinden kıymetli Baş Pehlivanlarımız ve diğer pehlivanlarımızı ağırlamaktan onur duymaktayız. Bir yanımızda deniz, bir yanımız orman ve er meydanında böylesine Ata Sporuna gönül veren hemşehrilemizle birlikte olmanın sevinci anlatılmaz yaşanır. Ayrıca 3 yıl üst üste şampiyon olan güreşçimize altın kemer veriyoruz. Ödülümüze bir ek daha yaptık yerli ve milli otomobilimiz Togg'u hediye edeceğiz. Amacımız Ata Sporumuza verdiğimiz değeri ortaya koyabilmek, pehlivanlarımıza verdiğimiz değeri ortaya koyabilmek, Şile’yi ve güreşlerimizi ulusal anlamda etkin kılabilmektir dedi.

Sabah erken saatlerde başlayan çekişmeli müsabakalar akşama kadar devam etti. Müsabakalarda 700 pehlivan ve 62 başpehlivan kol bağladı. Akşam saatlerinde başlayan başpehlivanlık güreşlerinde Mustafa Taş ve Kürşat Şevki Korkmaz karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonunda Mustafa Taş 16.cı Şile Yağlı Güreşleri'nin iki yıl üst üste başpehlivan oldu. Mustafa Taş 15.Geleneksel Şile Yağlı Güreşlerinde rakibi İsmail Koç’u yenerek Baş Pehlivan olmuştu.

Başpehlivanlık karşılaşması sonunda Mustafa Taş, Kürşat Şevki Korkmaz, Hüseyin Gümüşalan ve Ali Gürbüz'ün ödülleri Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Güreş Ağası Seyfi Şahin tarafından verildi.