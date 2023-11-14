Şile Ayazma'da sörf tutkunları renkli görüntüler sergiledi

Şile Belediyesi’nin Şile Spor Akademisi ile başladığı spor yatırımlarını yenilikçi etkinliklerle taçlandırmaya ve Şile’nin adını spor alanında da duyurmaya devam ediyor. Bu yıl geçtiğimiz günlerde Şile Ayazma Plajı’nda 2.’si düzenlenen Karadeniz Sörf Festivali renkli görüntülere sahne oldu.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Şile ilçesinde Ayazma Plajında sörf tahtaları 2. Sörf Festivali'nde denizle buluştu.

Bu yıl 2.’si düzenlenen Karadeniz Sörf Festivali, her yaştan 200’e yakın sörf tutkunun katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte yarışmalar “Kısa Tahta Kadınlar”, “Kısa Tahta Erkekler”, “Karadeniz Herkese Açık” ve “18 Yaş Altı Kız/Erkek” olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Millî Takım Sporcuları, dalga sörfü Türkiye şampiyonları, akademimizin küçük sörfçüleri ve sörf okulları sporcularının yanı sıra uluslararası düzeyde yabancı misafirlerin de katılım sağladığı etkinlik, başta Şile Spor Akademisi Ekibi ve Tula Sörf -Rastgele Sörf- Danube Sörf okullarının da ortak destekleriyle gerçekleştirildi. Dereceye giren ve yarışmalara katılım sağlayan sporculara hediye ve madalyaların yarışmalara katılan sporculara verilirken Karadeniz Sörf Festivali’ne ilçe halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, belediye bünyesindeki Şile Spor Akademisi tarafından düzenlenen etkinlik hakkında, “Şile Belediyemizin Spor Akademisi Koordinatörlüğü’nün başlatmış olduğu sörf akademisinde öğrencilerimiz eğitimlerini aldılar. Bugün de yurt içinden ve yurt dışından katılan sporcular ile bu güzel etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ortam çok güzel, hava ve deniz çok güzel. Sporcularımız da çok heyecanlı. Hepsine başarılar diliyoruz. Önümüzdeki günlerde de Şile Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz" dedi.

Yetkililer 3 yıldır devam eden Şile Spor Akademisi dalga sörfü eğitimlerinde toplamda 400’e yakın öğrenci sörf branşıyla tanıştırıldı. Sörf sporunun daha geniş kitlelere tanıtılıp özellikle çocuk ve gençlere sörf sporuna teşvik etmeyi amaç edinen Şile Belediyesi her yıl yaz döneminde ücretsiz olarak kapılarını sörf meraklılarına açık olduğuna dikkat çektiler.