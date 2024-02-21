Sezonun ilk yarışı 'Kristal Karlar' diyarında...

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi, 23-25 Şubat tarihlerinde Eski 36 Spor Kulübü tarafından Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi destekleri ile Duja Hotels, VST Tour, ICRYPEX, Spor Toto, Remed Assistance, Salados, Power App ve Fora Araç Takip sponsorluğunda organize ediliyor.KARS (İGFA) - Oyman Atabay 2024 sezonu ilk organizasyonu olan ralli, 23 Şubat Cuma akşamı saat 17.30’da Kars Kalesi önünde düzenlenecek start seremonisi ile başlarken, aynı gün saat 19.30’dan itibaren Sarıkamış Kayak Merkezi’nde oluşturulan Duja seyirci özel etabı geçilecek.

Rallinin ikinci gününde Cumartesi 6 özel etap geçilirken, Pazar günü de saat 08.00’den itibaren direksiyon başına geçecek olan ekipler, 6 özel etap geçtikten sonra saat 13.20’den itibaren finiş podyumundaki ödül töreni ile sezonun ilk rallisini tamamlamış olacaklar.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat organizasyon ile ilgili "Sarıkamış, gökyüzünün mavisi, sarıçam ormanlarının yeşili, kristal beyaz kar örtüsüyle bütünleşen, tarihi, kültürü ve eşsiz doğasıyla dünyanın ve ülkemizin cennet köşelerinden biri, kaliteli kayağın ve kış sporlarının marka adresidir. 23-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Dünyada 2000 metre üzerinde düzenlenen tek kar rallisi olan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı Sarıkamış Rallisi’ne ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyonumuza ralli severleri, adrenalin tutkunlarını ve tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Başkanı Eren Üçlertoprağı da "Kurucu başkanımız merhum Oyman Atabay’ın adını vereceğimiz ve ICRYPEX ana sponsorluğunda koşulacak 2024 sezonuna, Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası’nın açılış yarışı olan Sarıkamış Rallisi ile başlıyoruz. TOSFED otomobil sporlarını, büyükşehirlerden çıkartıp, yurdumuzun dört köşesine ve birbirinden farklı lokasyonlara taşımayı her zaman hedefliyoruz. Bu hedefe doğru giderken hem Kars Valiliği’mizin yaptığı gibi yerel yönetimlerden ve yerel sponsorlardan destek alabilmemiz çok kıymetli. Eksi 36 Spor Kulübümüzün düzenlediği bu yarışın, sportif mücadelenin yanı sıra, Sarıkamış’a turizm açısından da değer katacağını düşünüyoruz." dedi.