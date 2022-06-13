Sesi görenler yarı finali araladı... Son maçı İtalya ile oynayacaklar

İtalya’nın Pescara kentinde devam eden IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden milliler 3. maçında Yunanistan karşısında 3-0 galip gelerek Yarı Final kapısını araladı.İSTANBUL (İGFA) - Gruptaki 3. Maçına çıkan ay-yıldızlılar, müsabakanın ilk yarısını Emre Aslan’ın golüyle 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında Emre Aslan ve Emrah Öcal’ın ayağından gelen gollerle milliler 3-0’lık net bir galibiyet elde etti.

Milliler, bu galibiyet ile 6 puana ulaşarak gruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde etti.

Şampiyonayı İtalya’da takip eden Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde ettiklerini belirterek, "Hedefimiz gruptan çıkarak önce yarı final sonrasında finalde mücadele etmek. Şampiyonluk kupası ile ülkemize döneceğimize olan inancımız tam” diye konuştu.

Turnuvada A Grubu'nda yer alan milliler, 17 Haziran tarihine kadar sürecek olan organizasyonda, gruptaki son maçını 14 Haziran'da da ev sahibi İtalya ile oynayacak.

