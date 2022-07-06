'Sesi Görenler'in Türkiye Şampiyonu yeni sezona galibiyetle başladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde düzenlenen 'Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi' 2021 Sezonunu Türkiye Şampiyonu olarak tamamlayan İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü, yeni sezona galibiyetle başladı.İZMİR (İGFA) - Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi’nde tek İzmir temsilcisi olarak mücadele eden İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü, sezonun ilk maçında Ankara deplasmanından 3 puanla döndü.

Son şampiyon ünvanıyla çıktığı müsabakada Ankara temsilcisi Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nü milli sporcular Oğuzhan Yokuş ve Celal Çoban’ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan İzmir Çagör Antrenörlerinden Yusuf Şatay, geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayarak hem İzmir’e, hem de Ege'ye büyük gurur yaşattıklarını anımsattı. "Bu sezon da hedefimiz yine şampiyonluk" diyen Şatay, "Şampiyonluğu en büyük adayıyız ve kadromuzu bu hedef doğrultusunda daha da güçlendirdik. Sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza dair inancımız tam" diye konuştu.

Ege temsilcisi, ligin 2. haftasında Ankara temsilcisi Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nü İzmir’de misafir edecek.