Serkan Değirmencioğlu Keşan İdmanyurdu’nda

Edirne Süper Amatör Lig takımlarından Keşan İdmanyurdu, birçok kulüpte forma yiyen ve bir süre futbola ara veren halen Veteran Ligi’nde mücadele eden Keşanspor Masterler takımında forma giye Serkan Değirmencioğlu ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Lisans işlemleri tamamlanamayan Değirmencioğlu, yarın oynanacak olan Yıldırım Gençlerbirliği takımı maçında yerini alamayacak.

Değirmencioğlu ligin ikinci haftasında Keşan’da oynanacak Karaağaç Ardaspor maçında takımının formasını giyecek.

Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karatepe, tecrübeli futbolcu Serkan Değirmencioğlu’nun takıma ağabeylik yapacak bir futbolu olacağını belirterek, “Teklifimizi kabul eden Serkan arkadaşımıza teşekkür ederiz. Kendisinin takımımıza büyük güç katacağına inanıyoruz” dedi.

Değirmencioğlu da, Keşan İdmanyurdu takımında olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek “Bu teklif nedeniye Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karatepe ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.