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Serbülent Dalkıran Adanaspor'da
SPOR 20.08.2023, 16:42
Serbülent Dalkıran (Arı) Trendyol 1.Lig ekiplerinden Adanaspor’a transfer olduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor’da uzun yıllar masörlük görevi yaptıktan sonra, 2.Lig ekiplerinden Kırklarelispor’a giden ve oradaki görevinin ardından Malkaraspor’da göreve başlayan ve Malkara Belediyesi’nde çalışmaya başlayan Serbülent Dalkıran(Arı) Trendyol 1.Lig ekiplerinden Adanaspor’da göreve başladı.
Arı, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de oynanan ve Adanaspor’un evinde Şanlıurfaspor’a 2-1 yenildiği maçı ile tekrar sahalara döndü.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|2
|4
|2. Alanyaspor
|2
|4
|3. Galatasaray
|2
|4
|4. Kasımpasa
|2
|4
|5. A.Demirspor
|1
|3
|6. Fenerbahçe
|1
|3
|7. Beşiktaş
|1
|3
|8. Trabzonspor
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|2
|10. Konyaspor
|2
|2
|11. Kayserispor
|2
|2
|12. Samsunspor
|1
|1
|13. Sivasspor
|1
|1
|14. Antalyaspor
|2
|1
|15. Rizespor
|2
|1
|16. Ankaragücü
|1
|0
|17. Gaziantep FK
|1
|0
|18. Karagümrük
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Pendikspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Şanlıurfaspor
|2
|6
|2. Bodrumspor
|2
|4
|3. Manisa FK
|2
|4
|4. Adanaspor
|2
|3
|5. Çorum Belediyespor
|2
|3
|6. Gençlerbirliği
|1
|3
|7. Giresunspor
|2
|3
|8. Eyüpspor
|1
|3
|9. Sakaryaspor
|1
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Ümraniye
|2
|1
|13. Göztepe
|2
|1
|14. Keçiörengücü
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Altay
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Liverpool
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. Newcastle
|2
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Crystal Palace
|1
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. M. United
|2
|3
|12. Fulham
|2
|3
|13. Chelsea
|1
|1
|14. West Ham United
|1
|1
|15. Bournemouth
|2
|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Luton Town
|1
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Wolves
|2
|0
|20. Everton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Valencia
|2
|6
|3. Atletico Madrid
|1
|3
|4. Rayo Vallecano
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Cadiz
|1
|3
|7. Athletic Bilbao
|2
|3
|8. Osasuna
|2
|3
|9. Villarreal
|2
|3
|10. Real Sociedad
|2
|2
|11. Girona
|1
|1
|12. Barcelona
|1
|1
|13. Getafe
|1
|1
|14. Las Palmas
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Sevilla
|1
|0
|18. Deportivo Alaves
|1
|0
|19. Granada
|1
|0
|20. Almeria
|2
|0
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