Şehit sporcuya Gebze'den vefa turnuvası

Gebze Belediyesi’nden vefa turnuvası. 11 ili olumsuz etkileyen 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde vefat eden Gebze Belediyesi Voleybol Takımı sporcularından Mehmet Can Ağırbaş anısına turnuva düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi’nden vefa turnuvası. 11 ili olumsuz etkileyen 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde vefat eden Gebze Belediyesi Voleybol Takımı sporcularından Mehmet Can Ağırbaş anısına turnuva düzenlendi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Gebze Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdür Şener Doğan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve şehit sporcu Mehmet Can Ağırbaş’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Voleybol takımıyla karşılaşan Gebze Belediyesi Voleybol Takımının nefes kesen mücadelesini konuklarıyla birlikte izleyen ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Bugün spor camiamızın vefasına dönük bir müsabakayı beraberce icra edeceğiz.

ŞEHİDİMİZE VEFA NİŞANESİ

Gebze Belediyemizin voleybol takımı birinci ligde mücadelesini sürdürüyor. 2022-2023 sezonunda Malatya’ya transfer olan Mehmet Can kardeşimiz ne yazık ki depremde şehit oldu. Biz de kendisine vefa nişanesi olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’la bu turnuvayı düzenledik. Spora, sporcuya ve kentin tanıtımına yönelik çalışmalarda sporun önemine binaen bu çalışmayı gerçekleştirdik. Turnuvada oynayan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Şehit kardeşimize de Allah’tan rahmet, kederli ailesine de sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Başkan Büyükgöz’ün ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise, “Her birimizin her zaman başına gelebileceği bir hadise deprem ve afetler. Dünyanın her yerinde afetlere karşı direnmek büyük bir hazırlık gerektiriyor. Biz de ülke olarak büyük bir gayret ve hazırlık içerisindeyiz. Ancak şehadete giden arkadaşlarımızı yavrularımızı ve gençlerimizi rahmetle anıyoruz. Anılarını yaşatmak ve onlar gibi insan olmak hepimizin hedefidir. Geride kalanlara ise bizler uzun ve sağlıklı ömürler diyoruz. Bu güzel anı yaşattığınız için her birinize teşekkür ediyorum gençler. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.