Şehit Ömür Ertuğrul Sarı Spor Tesisi açıldı

Kullar’da FIFA standartlarına uygun şekilde inşa edilen spor tesisinin açılışı yapılırken komplekse Şehit Ömür Ertuğrul Sarı’nın adı verildi.KOCAELİ (İGFA) -

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Kullar’da FIFA standartlarına uygun şekilde inşa edilen spor tesisinin açılışı yapıldı. Şehit Ömür Ertuğrul Sarı’nın adının verildiği tesis açılışında gösteri maçı da yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de forma giydiği müsabakada Kocaelisporlu eski futbolcular ile Kullarspor’a gönül verenler ter döktü. Tesis açılışına katılan şehit ailesine Şehit Ömür Ertuğrul Sarı’nın adının Başiskele’nin farklı noktalarda yaşatılacağı bilgisi verilirken Başkan Büyükakın ve Özlü’ye plaket taktim edildi.

“RUH OLMADAN TESİSLER BİR ŞEY İFADE ETMEZ”

Açılış programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Spora sağladığı katkılardan dolayı Fahri kardeşime ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Büyük bir gönüllülük seferberliği başlattınız. Hepinizden Allah razı olsun. Buraya yaptığımız her şeyin karşılığını fazlasıyla görüyoruz. Biz tesis yaparız. Gerekli diğer altyapıları sağlarız. Ama inanan sporcular olmadıktan sonra, onlara inanan, abilik yapan, amcalık yapan, liderlik yapan büyükler olmadan ve bir ruh olmadan tesisler tek başına bir anlam ifade etmez. Şehidimizin adını burada yaşatma konusunda bir inisiyatif geliştirdiniz. Bu bambaşka bir güzellikti. Bu sadece sportif bir başarının ötesinde bir milli şuur gösteriyor” dedi.

“BİR EVLAT, BİR ŞEHİT YETİŞTİRDİNİZ”

Şehit Ömer Ertuğrul Sarı’nın ailesine seslenen Başkan Büyükakın, “Siz bu vatana, bu şehre bir evlat, bir şehit yetiştirdiniz. Ve o şehitler sayesinde biz burada oturuyoruz. Eşkıyaya, teröriste göz açtırmayan yiğit kahraman askerlerimiz gerektiğinde bu milletin evlatları gözünü kırpmadan bu vatan için şehit olmayı biliyorlar.

“EN YÜCE MAKAM ONLARA AİT”

Onlar Rablerinin katından rahmeti sürekli olarak yaşıyorlar. En yüce makam onlara ait. Rabbim hepimize o şehadet şuurunu idrak etmeyi nasip etsin. Bu vatanın evlatlarını, şehadet şuurundan ayırmasın. Eğer öyle bir şuur olmasaydı bu vatan evlatlarının iman dolu göğsü olmasaydı inanın, Anadolu'nun şu toprakları üzerinde bizim ayakta kalma şansımız olmazdı” şeklinde konuştu.

“BURAYI SPOR KOMPLEKSİ HALİNE GETİRİYORUZ”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Güzel bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burayı bir spor kompleksi haline getiriyoruz. Spor kenti Kocaeli’ne yakışır, geleceğin sporcuları için altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Spor Bakanlığımızdan alacağımız ve bizim de katkı vereceğimiz ciddi bir bütçeyle buraya güzel bir tribün kazandıracağız. Buraya şehidimiz Ömer Ertuğrul Sarı’nın adını verdik. Ama kardeşimizin adını sadece Kullar’da değil Başiskele’nin her noktasında yaşatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZ PROJEYİ İNCELEDİ, ONAY VERDİ”

Kullar Spor Kulübü Başkanı Fahri Altıntaş ise “Büyükşehir ve ilçe belediyemizle birlikte spor tesisi projelendirmek ve yapmak bizim için çok güzel bir duygu. Şehit Ömür Ertuğrul Sarı’nın ismini bu tesise vermek ise son derece değerliydi bizim için. Şehit kardeşimize cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de sabırlar diliyorum. Değerli başkanımız Tahir Büyükakın bizi makamında ağırladı. Projemizi inceledi ve onay verdi. Sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.