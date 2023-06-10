Seda Kaçan'ın 'ilk' gururu

Bitci Racing Team AMS üç pilotu ile Maxi Grupta start aldığı şampiyonada, ilk ayak yarışlarında elde ettiği 5 podyum derecesi ile liderliğe yerleşti!İSTANBUL (İGFA) - Avis Türkiye Pist Şampiyonası geçtiğimiz hafta sonu İzmit Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşen ilk ayak yarışları ile start aldı. Son iki sezonun takımlar ve pilotlar şampiyonu Bitci Racing Team AMS başarı hikayesini sürdürerek beş podyum derecesi ile En İyi Takım Ödülü’nün sahibi oldu.

Cuma günü yapılan test seanslarında Bitci Racing Team AMS pilotları Barkın Pınar, Gökhan Kellecioğlu ve Seda Kaçan sürekli geliştirdikleri süreleri ile göz doldurdu. Geçen sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamlayan ve 2023’te şampiyonluk hedefi ile start alan Barkın Pınar, sıralamada en iyi dereceyi elde ederek pole pozisyonunun sahibi oldu. Takımın ve Türkiye pistlerinin tek kadın pilotu Seda Kaçan ise bu sezon direksiyonuna geçtiği Audi RS3 DSG ile takım arkadaşının saliselerle gerisinde kalarak en iyi ikinci zamanı gerçekleştirdi. Takıma yeni katılan Gökhan Kellecioğlu, ilk kez çıktığı Körfez Yarış Pisti’nde deneyimini geliştirdi ve start gridinde dördüncü sıraya yerleşti.

Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarışta, sıralama dereceleri daha yavaş olmasına rağmen dört çeker otomobili ile iyi start alan rakiplerinin ardında kalan Pınar ve Kaçan, tampon tampona mücadele etti. Pınar’ın öndeki rakibiyle yaşadığı temas sırasında soğukkanlılığını koruyarak aradan sıyrılan Seda Kaçan yarışın geri kalanını lider olarak sürdürdü ve Türkiye Pist Şampiyonasında zafer kazanan ilk kadın pilot olarak şampiyona tarihine adını yazdırdı. Barkın Pınar yarışı ikinci, Gökhan Kellecioğlu ise üçüncü olarak tamamladı ve başarılı takım bir kez daha podyumu doldurdu.

Pazar günü koşulan ikinci yarışta ters grid uygulaması gereği sondan start alan Pınar ve Kaçan, yağmur koşullarında avantajlı olan rakiplerinin ardından ikinci ve üçüncü olarak finiş gördü. Bu sonuçlarla Barkın Pınar şampiyona liderliğine yerleşirken Bitci Racing Team AMS de en iyi takım sıfatını konfirme etmiş oldu.

Seda Kaçan elde ettiği başarıların ardından “Takım olarak 2023 sezonuna tarihe geçecek bir ilki başararak başlamış olmanın verdiği gurur ve mutluluk içerisindeyiz. Bu birincilik kadınların bu spordaki varlığını ve başarının cinsiyetten bağımsız olduğunu kanıtlama yolunda önemli bir adım oldu. Bunu başarabilmemin en önemli destekçisi olan takımım Bitci Racing Team AMS’ye ve başta Doritos, Pepsi ve Sixt olmak üzere sponsorlarıma sonsuz teşekkürler! Onların inancı ve desteği olmasaydı olmazdı.” diye konuştu.