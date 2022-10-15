SIG Strasbourg maçının ardından 30 saat sonra Manisa maçına çıktıklarını hatırlatan TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Dimitrios Priftis, “Zorlu maçlar oynayarak buraya geldik. Maça hazırlanmak için fazla zamanımız yoktu. Farkın olduğu bölümlerde dahi savunmadan hiç vazgeçmedik” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 90-69 mağlup ederek ligdeki 2. galibiyetini alan TOFAŞ’ta Başantrenör Dimitrios Priftis karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir seyahat takvimi içerisinde 30 saat sonra bu maça çıktıklarını belirten Dimitrios Priftis, “Bizim için gerçekten çok önemli bir maçtı. Zorlu maçlar oynayarak buraya geldik. Maça hazırlanmak için fazla zamanımız yoktu. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Fransa’da oynadığımız SIG Strasbourg maçının ardından 30 saat sonra bu maça çıktık. Oyuncular için de çok zordu. Bu yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Farkın olduğu bölümlerde dahi savunmadaki gayretlerinden hiç vazgeçmediler” şeklinde konuştu.