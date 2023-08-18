Satranç ustaları kozlarını Çiğli'de paylaşacak

Îzmir'de Çiğli Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında TSF lisanslı yerli ve yabancı sporcuların katılım göstereceği 200 bin TL ödüllü Satranç Turnuvasına ev sahipliği yapacak.İZMİR (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu’nun iş birliğinde düzenlenecek Satranç Turnuvası 6-10 Eylül tarihleri arasında Çiğli Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

A, B ve C kategorilerinden oluşacak turnuvada müsabakalar birinci hamleden itibaren 30 saniyelik artışlarla 60 dakika kuralıyla oynanacak.

Turnuvanın direktörlüğünü Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Hakem Kurulu üyelerinden Barış Özkurt yapacak. 10 Eylül Pazar günü yapılacak ödül töreninde kategorilerinde ilk üç dereceye giren sporculara kupa, nakdi ödül almaya hak kazanan tüm sporculara ayrıca madalya verilecek.

ELO puan sıralamasına göre Türkiye’de 6, Avrupa’da 265, dünya sıralamasında 457. olan 2021 yılı Türkiye Satranç Şampiyonu Mert Yılmazyerli, 9 Eylül Cumartesi günü Kasaplar Meydanı’nda 30 sporcuya karşı simültane gösterisi gerçekleştirecek. Mücadeleler halka açık olacak.

TURNUVAYA İLGİ BÜYÜK

Kayıtların başladığı ilk haftada turnuvaya 342 TSF lisanslı sporcu kayıt yaptırdı.

Turnuvaya katılmak isteyen lisanslı sporcular 3 Eylül Pazar gününe kadar www.izmir.tsf.org.tr adresinden kayıt oluşturabileceği bildirildi.