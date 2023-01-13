Sason'da futsal turnuvası

Sason Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından yürütülen “Spor Sason” Projesi kapsamında yapılan ortaokullar arası futsal turnuvası sona erdi.BATMAN (İGFA) - Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen Spor Sason Projesi kapsamında ortaokullar arası futsal turnuvasına ilçede bulunan ortaokullardan 216 sporcu ile 7 kız ve 11 erkek takımı olmak üzere toplam 18 takım katıldı.

Turnuvada kızlarda Atatürk Ortaokulu birinci, Karşıyaka kız YBO ikinci, İstiklal ortaokulu ise üçüncü oldu. Erkeklerde Yücebağ İMKB birinci, Yücebağ ortaokulu ikinci, Erdemli Ortaokulu üçüncü olup kupa almaya hak kazandı. Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik; “Kaymakamımız sayın Murat Mete'nin destekleri ile başlatmış olduğumuz Spor Sason Projesi ile ilçemizde oluşan spor farkındalığı ile her sene yapmış olduğumuz turnuvalara bu yıl katılımın fazla olmasını görmekten mutluluk duyduk” dedi.