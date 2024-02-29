Sarunas Jasikevicius'tan Baskonia açıklaması

Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile Georgios Papagiannis, Baskonia Vitoria-Gasteiz karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 27. hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz’i konuk ediyor. Yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele öncesi Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile Georgios Papagiannis açıklamalarda bulundu.



Sarunas Jasikevicius, “Bizim için çok önemli bir maç olacak. Baskonia play-off hedefi olan bir takım. EuroLeague’de iki maçlık bir mağlubiyet serimiz var ve özellikle milli maç arası sonrası tekrar EuroLeague moduna dönebilmemiz çok büyük önem taşıyacak. Elbette Baskonia çok tehlikeli bir hücum takımı. Howard ve McIntyre gibi çok etkili hücum oyuncuları var ve aynı zamanda birçok oyuncuları harika bir sezon geçiriyor. Sonuç olarak EuroLeague’de her maç zordur ve bu da onlardan biri olacak.” dedi.



Georgios Papagiannis ise, “EuroLeague sahnesine geri dönüyoruz. Elbette EuroLeague’de her maçı kazanmak için oynuyoruz ama özellikle iç saha maçlarımız daha da büyük önem taşıyor. Baskonia kesinlikle bu maça hazır bir şekilde gelecektir ve biz de böyle iyi bir rakibe karşı kazanmak için çok iyi bir performans göstermemiz gerektiğini biliyoruz.” diye konuştu.