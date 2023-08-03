Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali'nde 10'uncu buluşma

Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Keşan DOÇEK Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali 8-10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacakErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi ve Keşan DOÇEK işbirliğinde düzenlenecek olan 10. Keşan DOÇEK Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali 8 Eylül'de start alıyor.

Keşan DOÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eşme ve yönetim kurulu üyeleri, Keşan ve bölgesinin tanıtımı için önemli etkinliklerin başında gelen ve bisiklet festivalleri arasında ülke genelinde önemli bir yere festival öncesinde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu makamında ziyaret edildi. Helvacıoğlu, Eşme ve beraberindekileri Keşan Kent Müzesi’nde ağırladı.

Keşan’ın son dönemde adeta bir spor karnavalı şehri olduğuna dikkati çeken Başkan Helvacıoğlu, "Keşan spor etkinlikleriylke anılsın istiyoruz. Eylül ve Ağustos ayıspor etkinlikleriyle geçecek. Ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonu Keşan’ımızın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Satrancından, yüzme yarışmalarına,triatlondan maratona birçok alanda spor coşkusunu hep birlikte yaşadık ve yaşıyoruz. Hep şunu ifade ettik; ‘Keşan sporu ve sporcusuyla gelişecek.’dedik.Pandemideiçe kapandık, yalnızlaştık, sosyal yapımız değişti. Pandemi sonrasında bu olumsuzlukları fark ettikten sonra hızlı bir şekilde birçok etkinliği hayata geçirdik. Bu etkinlileri daha da arttıracağız" dedi.

Festivale ilginin yoğun olduğunu kaydeden Başkan Helvacıoğlu, "Genel anlamda Keşan’ımızda spora olan tutkunun ve spor kültürünün kalıcı olmasını hedefliyoruz. Samimiyetle söylüyorum; söz üreterek değil, yatırım yaparak, etkinlik üreterek Keşan’ımızın spor yaşamını geliştirmeye devam edeceğiz.Spor şehri olma yolunda yoğun gayretler içinde olacağız.En iyi şekilde Keşan’da farkındalık yaratıyoruz. Keşan’da spor, kültür, çevreye bakış açısı, dayanışma ruhu değişti. Görülmeyen bir değişim var. Sadece yol yapmak, müze yapmak belediyecilik değil. Alışkanlıklar da değişti. Ben bu vesileyle derneklerimize de farkındalık çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce de DOÇEK yöneticilerimiz ile şunu ifade etmiştik; ‘Biz birlikte herşeyi başarırız’ demiştik.Bu vizyon doğrultusunda omuz omuza duracağız. Bu güçlü birliktelikten duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum" diye konuştu.