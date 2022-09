Keşan Belediyesi ve DOÇEK işbirliğinde bu yıl “Bisikletli Ölümleri Dursun” temasıyla düzenlenen Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali başladı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nde düzenlenen açılış programına; Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya ile ülkemizin çeşitli illerinden gelen bisiklet grupları katıldı.

Programda ilk olarak konuşan Eşme, festivale katılanlara teşekkür ederek, “Bu organizasyonun yapılmasında Keşan Belediyemiz ile iş birliği yaptık, omuz omuza verdik. Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu, şehir dışarısında olduğundan ötürü programa katılamadı. Belediye Başkan Vekilimiz Nehir Gergin nezdinde Belediye Başkanımıza ve Keşan Belediyemize desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bize büyük destek sağladılar. Festivalimize hazırız. Keşan Belediyesi’nin yanında Keşan Kaymakamlığımıza, İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

“Spora, sporcuya ve spor altyapısına Keşan tarihinin en büyük ve kapsamlı yatırımlarını yapıyoruz”

Daha sonra söz alan Gergin ise; Keşan Belediyesi ve Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği işbirliğinde festivalin startını vereceklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Son iki ayda şehrimiz adeta bir spor karnavalı yaşadı. Satrancından, yüzme yarışmalarına, koşudan bisiklete kadar birçok alanda coşkuyu hep birlikte yaşadık. Her zaman bir şey söylüyoruz! Diyoruz ki; Keşan sporu ve sporcusuyla gelişecek. Tabi bunu sadece bir slogan olarak bırakmıyoruz. Spora, sporcuya ve spor altyapısına Keşan tarihinin en büyük ve kapsamlı yatırımlarını yapıyoruz. Keşan Belediyesi ve DOÇEK olarak hem farkındalık yaratacak hem de bisiklete gönül verenleri mutlu edecek festivalimizi başlatıyoruz. İnşallah bu festivalimiz de özellikle çocuklar ve gençlerimizin bisiklete ilgisinin tekrar artmasına vesile olacak. Şehrimizde bisiklet ve doğa sporlarının daha da yaygınlaşmasını sağlayacak, benzer organizasyon ve faaliyetlere vesile olacak, bisiklet ve doğa sporları kültürüne olan duyarlılığı da artıracaktır. Samimiyetle ifade etmek istiyorum; söz üreterek değil, yatırım yaparak, etkinlik üreterek şehrimizin spor yaşamına gönülden destek vermeye devam edeceğiz. Biz her zaman; bu anlayışı hızla yaygınlaştırmak için yoğun gayretler içinde olacağız. Çünkü çok iyi biliyoruz ki; hangi alanda olursa olsun, insanın şehri algılaması noktasında spor son derece önemli.”

“Biz birlikte her şeyi başarırız”

Keşan’da; başta bisiklet kültürü olmak üzere, sporun her alanının daha da fazla yaygınlaşması için ne gerekiyorsa yapıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini dile getiren Gergin, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu vesileyle derneklerimize de farkındalık çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Biz birlikte her şeyi başarırız. Bir çevre, spor ve kültür şehri oluşturma vizyonumuzda omuz omuza durmaktan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Şimdi muhteşem bir festival bizleri bekliyor. Emek veren herkesi kutluyorum. Bu duygularla tüm katılımcılarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan siz değerli vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

Daha sonra söz alan YunanistanTrakya Atlıları Bisiklet Grubu İbrahim Sadık, Rodop Doğa Sporları Grubu’ndan Latif Mehmet, Bulgaristan’dan Petko Parvanov, Polonya’dan Sebastian Filipovski, Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti ve festivalin önemine dikkat çekerek, düzenlenmesinde emek herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından pedallarını zorlu arazilere çeviren katılımcılar, Kurtuluş Caddesi, İsmail Saraç Caddesi ve Anafartlar Caddesi üzerinden ilerleyerek, İzzetiye Mahallesi’nden 130 kilometre uzunluğundaki zorlu araziye giriş yaptı.

Festival 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde devam edecek.