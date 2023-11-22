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Sarıkamış'ı ralli heyecanı sardı

SPOR 22.11.2023, 18:15
Sarıkamış'ı ralli heyecanı sardı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2024 faaliyet takviminin ilk organizasyonu olan Sarıkamış Rallisi hazırlık çalışmalarına başladı.KARS (İGFA) - Eksi 36 Spor Kulübü tarafından, Kars Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü katkılarıyla 23-25 Şubat 2024 tarihlerinde Sarıkamış ve çevresinde düzenlenecek organizasyonun konaklama sponsoru ve yarış merkezi Duja Chalet olacak.

Duja Hotels Satış ve Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay Otomobil Sporlarına, Rally Bodrum ile başlayan desteklerinin devam edeceğini, sportif organizasyonların hem bölge tanımına hem de ekonomisine olan büyük katkılarının olduğunu söyledi.

Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine ve Sadece Alplerde bulunan kristal kar kalitesine sahip Kars Sarıkamış'ta hizmet veren Duja Chalet, 21 Aralık 2023 tarihinde kış sezonunu açıyor. Üstün hizmet anlayışı ile destinasyon olarak Sarıkamış’ı da ön plana çıkarmayı hedefleyen Duja Chalet, 144 odası, kapalı yüzme havuzu, 500 kişilik toplantı salonu ve çocuk kulübü ile bu sezon da misafirlerine hizmet vermeye hazırlanıyor.

TOSFED ve Eksi 36 spor Kulübü yetkilileri, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olarak planlanan Sarıkamış Rallisi'nin etaplarında Kars İl Özel İdari ekipleri ile bir araya gelerek düzenleme çalışmalarını başlattı.

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