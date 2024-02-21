Trakya Veteranlar Ligi’nde Sardos Veteranlar, Uzunköprü Veteranlar ile 2-2 berabere kaldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Veteranlar Ligi’nde mücadele eden Sardos Veteranlar geçtiğimiz pazartesi günü akşamı Uzunköprü Veteranlar ile deplasmanda karşılaştı.

Uzunköprü Oğuz Arda Sel Sahası’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi ve iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı.