Samsunspor’a yeni forma sponsorları

Old Spice ve Head & Shoulders Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor’un yeni forma sponsoru oldu.SAMSUN (İGFA) - Cumhuriyet’in 100. yılında armasında Atatürk olan tek spor kulübü olarak ligde yer alan ve 11 yılın ardından Trendyol Süper Lig’e çıkan Yılport Samsunspor, P&G markalarından Old Spice ve Head & Shoulders ile forma sponsorluğu anlaşması yaptı.

Yıldırım Tower’da gerçekleştirilen basın toplantısında atılan imzalar sonucunda P&G, Türkiye’de ilk defa bir futbol takımının forma sponsorluğunu üstlenirken, bünyesindeki Old Spice, Head & Shoulders, Gillette ve Oral B markları ile Yılport Samsunspor takımını destekleyecek.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorileri Ticari Operasyonlar Kıdemli Direktörü Armağan Sünerli, “P&G olarak Türk sporunun gelişmesi ve daha iyi yerlere gelmesi adına desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise; “Samsun önemli bir spor şehri ve en önemli markası Samsunspor. Ülkemizin gurur kaynağı olmuş, uzun yıllar Türk futboluna hem yurtdışı başarılarıyla hem de yetiştirdiği genç sporcularla katkı sağlamış bir kulübüz. 11 yılın ardından Trendyol Süper Lig’e geri döndük ama hedeflerimiz bunun çok daha ötesinde. Sosyal sorumluk projelerimizle, gençlere ve kadınlara verdiğimiz önemle, Türk sporuna kazandırmak istediğimiz yeni sporcularla bir futbol takımından daha fazlasıyız. Bu anlayışla; bu tür anlaşmaları sponsorluktan öte, bir iş birliği olarak görüyoruz" dedi.