Samsun'da TOFAŞ kampı coşkusu

Tofaş Spor Kulübü’nün 12-13 Ocak tarihleri arasında Samsun’da düzenlediği TOFAŞ Basketbol Kampı renkli görüntülere sahne oldu.SAMSUN (İGFA) - Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk basketboluna katma değer yaratmaya devam eden Tofaş Spor Kulübü’nün sporcu ve antrenörleri Samsun’da gençlerle buluştu.

Tofaş Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen’in yönetiminde, Türkiye çapında düzenlenen Tofaş Basketbol Kampı’nın sıradaki durağı Samsun oldu.

Samsun Çarşamba Tofaş Basketbol Okulu öğrencilerinin de arasında yer aldığı 2009-2016 yaş arası doğumlu 50 sporcunun katıldığı kampta gençler, iki gün boyunca Tofaş Altyapı Antrenörlerinden uygulamalı eğitim aldı.

Tofaş Spor Kulübü Altyapı Teknik Koordinatörü ve Bireysel Gelişim Antrenörü Samir Seleskovic ile Altyapı antrenörlerinden Sezgin Yurtsever’in eğitmen olarak yer aldığı çalışmalarda temel basketbol eğitimlerinin yanı sıra top sürme, tek zamanlı stop, çift zamanlı stop, bitirişler ve şut üzerine antrenmanlar gerçekleştirildi.

Samsun Çarşamba Spor Salonu’nda düzenlenen Tofaş Basketbol Kampı’nı başarıyla tamamlayan gençler, kamp çalışmaları sonunda sertifika ile ödüllendirilirken, kampın ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Reeder Samsunspor – Tofaş karşılaşmasını izledi. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan maç sonunda A Takım sporcularıyla bir araya gelmenin sevincini yaşadı.