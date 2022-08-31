Samsun'da nefes kesen gösteri

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Kayağı Wakeboard Takımı’nın gösterisi büyük beğeni kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel gösterinin ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Güzel bir gösteriye imza attılar. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan kablolu su kayağı Wakeboard Türkiye şampiyonasında da gurur verici bir sonuçla şehrimize döndüler." dedi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos'un 100. yılında muhteşem bir gösteriye imza attı. Afyonkarahisar’da 26- 28 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen kablolu su kayağı Wakeboard Türkiye şampiyonasında birinci olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Kayağı Wakeboard Takımı su kayağı akrobasi gösterisi yaptı. Ellerindeki Türk bayrağı ile 30 Ağustos'a özel hazırlanan gösteride şampiyonların yaptığı akrobatik hareketler ile mest etti.

Sporcuları hem şampiyonluklarından hem de 30 Ağustos'a özel yaptıkları gösteriden dolayı tebrik eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve Türk milletinin esarete asla boyun eğmeyeceğinin ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla bütünleştiği ve vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda ettiği bir mücadelenin sonucudur. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu büyük zaferin 100'ncü yıl dönümünü bir kez daha gururla ve sevinçle kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Güzel bir gösteriye imza attılar. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan kablolu su kayağı Wakeboard Türkiye şampiyonasında da gurur verici bir sonuçla şehrimize döndüler. Tekrar hepsini gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.