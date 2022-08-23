Şampiyonluk provasında Sakarya kupanın sahibi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, sezon öncesi düzenlenen 1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası’nı şampiyon tamamladı. Turnuvanın son maçında Spor Toto Hentbol Takımı ile karşı karşıya gelen temsilcimiz, nefes kesen mücadeleyi 27-21 kazanarak sezon öncesi göz doldurdu ve kupanın sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - 21-23 Ağustos tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen 1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası tamamlandı.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmalarda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı sergilediği performansla turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Turnuvanın ilk maçında geçen sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beykoz Belediyespor’u 33-28 mağlup eden temsilcimiz, turnuvanın diğer maçında ise geçtiğimiz sezonun kupa finalistlerinden Spor Toto Hentbol Takımı’nı 27-21 mağlup ederek sezon öncesi moral depoladı.Nefes kesen mücadelenin ardından gerçekleşen kupa töreninde, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç temsilcimize kupayı takdim etti. Plaket töreninde ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, ASKF Başkanı Yaşar Zımba hazır bulundu.

10 Eylül’de başlayacak Erkekler Süper Ligi’nde mücadele verecek olan Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, sezon öncesi izleyenlerden tam not aldı. Özellikle takım savunmasını etkili yapması ve hücumlarında verimli sonuçlanması teknik heyeti memnun etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi şampiyon takımı için bir kutlama mesajı yayınlayarak, Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımımız 1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası’nda olağanüstü bir performans sergileyerek turnuvayı şampiyon tamamladığını belirterek, "Takımımızın sezon öncesi sergilediği bu performans hepimizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak Hentbol takımımızın mağlubiyette ve galibiyette her zaman yanlarında olduğumuzu bildirmek isteriz. Gelecek sezonda Erkekler Süper Ligi’nde gerek Büyükşehir Belediyemizi gerekse şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceği inancımızla takımımızı tekrar tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi.