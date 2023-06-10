Şampiyonluk kupası Ata’nın huzurunda

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, şampiyonluk kupasını Anıtkabir’e götürdü.ANKARA (İGFA) - Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu şampiyonu FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü (G.S.K) Kadın Futbol Takımı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Şampiyonluk kupasıyla birlikte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkan sporcular, teknik heyet ve yöneticiler mozolenin önünde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nı okundu.

Mozoledeki törenin ardından FOMGET kafilesi, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan ABB FOMGET G.S.K Başkanı Yalçın Demirkol, mesajında Cumhuriyetin 100’üncü yılında futbolda ilk kez bir şampiyonluk kupasını Başkent Ankara’ya getirmenin büyük gururunu yaşadıklarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Atatürk, Formasında Başkent Ankara’mızın simgesi Anıtkabir bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü olarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Turkcell Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupasını tarihinde ilk kez Başkent Ankara’ya kazandırmanın onuruyla manevi huzurunuzda bulunuyoruz. Aziz Atam, sizden aldığımız güçle, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirerek var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun, rahat uyuyunuz. Kulübümüz sonsuza kadar izinizdedir.”

MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Anıtkabir’de düzenlenen törenden sonra açıklamalarda bulunan Demirkol şunları söyledi:

“Çok gururluyuz, mutluyuz. Ankara’mıza tarihinde ilk kez böyle bir kupa geldi. Avrupa başkentleri içinde şampiyonluk kupası olmayan tek başkent Ankara'daydı. Bu kupayla makus talihimizi de yendik diye düşünüyorum. Bize desteğini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kulübümüzün Onursal Başkanı Sayın Mansur Yavaş Başkan'ımıza teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.”