Şampiyonların yarışı 'MXGP Türkiye' başlıyor

Dünya motokors tarihinin en önemli yarışı olan MXGP’nin şampiyonların yarışı olarak bilinen etabı MXGP TÜRKİYE, TÜRKİYE Cumhuriyetinin 100’üncü yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2-3 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da yapılacak.İSTANBUL (İGFA) -Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan motokrosun en iyisini belirleyen Dünya Motokros Şampiyonası’na (MXGP) Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi ev sahipliği yapacak.

Arjantin, İtalya, İsviçre, Portekiz, İspanya, Fransa, Letonya, Almanya, Endonezya, Çekya, Belçika, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona, dünyanın 180 ülkesinde yayınlanıyor.

DÖRT YARIŞ AYNI ANDA YAPILIYOR

Geçtiğimiz yıl şampiyonun belirlendiği MXGP TÜRKİYE’de 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde dünya ve Avupa klasmanında dört yarış aynı anda yapılacak:

- Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP)

- Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN)

- Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2)

- Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250)

Türkiye'de yapılacak yarışlara Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi fabrika takımlarının da olduğu 25’i aşkın takımla 150’ye yakın yarışçının katılması bekleniyor.

ÜÇ SINIFTA ŞAMPİYON AFYONKARAHİSAR’DA BELLİ OLACAK

Geçtiğimiz yıl şampiyonun belirlendiği MXGP’de yarışın yeni yıldızı GASGAS ile yarışan İspanyol Jorge Prado, genel klasmanda 821 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Kawasaki yarışçısı Fransız Romain Fevbre bulunuyor. Yamaha sürücüsü İsviçreli Jeremy Seewer ise bu ikiliyi takip eden diğer yıldız sporcu. İspanyol Prado Afyonkarahisar Motor Sporları pistindeki yarışı kazanması durumunda 2023 Dünya Şampiyonluğunu TÜRKİYE’de ilan edecek. Yine MX2’de KTM yarışçısı İtalyan Andrea Adamo 705 puanla lider olarak TÜRKİYE’ye geliyor.