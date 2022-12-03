Şampiyonlar 'Şampiyon Şehir'de buluşuyor

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle şehirde turizmi 12 aya yayma çalışmaları kapsamında ‘Denizden Dağlara Trabzon’ isimli etkinlik düzenlendi. Dört gün sürecek etkinliğin galasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, “Alanlarında şampiyon olan davetlilerimizi şampiyon şehirde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehirde turizmi 12 aya yayma noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Trabzon’un tanıtımı için Trabzon Valiliği ile ortaklaşa ‘Denizden Dağlara Trabzon’ isimli etkinlik düzenlendi. 1-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek program için Türkiye’de alanında uzman turizmciler, ünlü şefler, köşe yazarları, televizyon programcıları, sosyal medya fenomenleri ve sunucuların yer aldığı heyet Trabzon’a geldi. Davetliler bir dizi ziyaretin ardından düzenlenen galada şehirle ilgili ilk izlenimlerini aktardılar. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman’ın ev sahipliği yaptığı akşam yemeğine, Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esentürk ve davetliler.

ALANLARININ ŞAMPİYONLARI ŞAMPİYON ŞEHİRDE

Büyükşehir Belediyesi olarak turizm çalışmalarına çok önem verdiklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, “Alanlarında şampiyon olan siz değerli davetlilerimizi şampiyon şehirde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Şehrimize hoş geldiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon’da turizmi 12 aya yayma noktasında çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Öte yandan Trabzon şehrinin ve insanının misafirperver yapısını tüm kesimlere göstermek istiyoruz. Bu memlekette turizm işi yapmaya çalışanlardan birisi de benim. Size büyük bir iftiharla şunu söyleyebilirim ki şehrimizin en önemli ürünü olan fındıktan gelirimiz bu yıl 156 milyon dolarken, turizm gelirimiz ise 1 milyar 76 milyon dolar. O büyük tartışmalara konu edilen fındıktan gelirimiz turizmden çok az. Bu rakamı 3 milyar dolarlara çıkarmak istiyoruz. Kendi alanlarında şampiyon olmuş siz değerli misafirlerimizin şehrimizde güzel vakit geçireceğinize ve buradan mutlu ayrılacağınıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.