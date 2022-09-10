Şampiyonlar Sakarya’da tozu dumana kattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 2022 Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası start aldı. Adapazarı Kömürlük güzergâhında başlayan yarışta 70 pilot nefes kesen bir mücadele ortaya koyuyor. Büyük bir heyecana sahne olan yarışın ikinci etabı yarın Büyükşehir Spor Ada Vizyon Tesisleri’nde (Karaköy) gerçekleştirilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor alanında ilklere imza atıyor. Türkiye’nin en büyük yarışı 2022 Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası için Başkan Yüce’nin girişimleriyle adres Sakarya olarak belirlendi. Büyükşehir, bölgenin en kapsamlı otomobil sporları tesisi Spor Ada’nın çalışmalarına başladı ve parkurları hazırladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 54 Otomobil Sporları Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla yarışın startı bu sabah 09.00’da verildi. Türkiye’de ve dünyada bu alanda önemli başarılara imza atmış pilotlar Sakarya’da şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor.

70 pilot ve 4 farklı takım

Kupanın 5. ayak yarışları kapsamında 70 pilot, 70 farklı araçta, farklı parkurlarda etapları en süratli şekilde tamamlamak için yol kat ediyor. Zamanlamayla puan toplayacak olan 4 farklı takımın pilotları start noktasından her 2 dakikada bir çıkış yapıyor. İlk ayak yarışları bugün saat 19.45’e kadar devam edecek. 5. ayak yarışlarının ikinci etabı ise 11 Eylül Pazar günü Adapazarı Karaköy’deki Spor Ada Vizyon Tesisleri’nde devam edecek.

Bu heyecanı birlikte yaşayalım

Bugün başlayan yarışı Sakarya’da adrenalin tutkunu olan sporseverler seyirci alanlarından takip ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Spor şehir unvanına sahip olmak, bu isme layık olabilmek için ilklere imza atmaya, projelerimizin sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Bisiklette, hentbolda, futbolda, off-road sporunda ve sporun birçok dalında iddialıyız, kulübümüzde Türk bayrağını dalgalandıracak sporcular yetiştiriyoruz. Şehrimizde bir ilk olan Off-Road Türkiye Şampiyonası’nın bugün ve yarın yapılacak etaplarını izlemek için tüm vatandaşlarımızı alanlarımıza davet ediyoruz, gelin bu heyecanı birlikte yaşayalım” denildi.