Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçlarının ardından kura çekimi ile çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

ÇEYREK FİNAL

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere) Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

YARI FİNAL

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) / Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya) Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) / Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)