Şampiyonlar bu pistlerde yetişecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu, 2023-2024 sezonu için kapılarını açtı. Buz hokeyi ve artistik buz pateninde her yaştan İzmirliye açık olan tesis, çok sayıda milli sporcunun da yetişmesini sağlıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Aşık Veysel Buz Sporları Salonu 2023-2024 sezonu için kapılarını açtı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapan tesis ayrıca her yaştan İzmirli için buz hokeyi ve artistik buz pateni branşlarında hizmet vermeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki profesyonel antrenör kadrosuyla İzmirli çocuklar küçük yaşlardan itibaren sporla tanıştırılıyor.

“En fazla milli sporcu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden çıkıyor” Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Projeler Teknik Hizmetler Şube Müdürü Turgay Bolday, geçen yılki verilere göre tesiste 100 binin üzerinde İzmirliyi ağırladıklarını belirterek “Tesisimizde iki ayrı branş var. Artistik buz pateni ve buz hokeyi. İzmir Büyükşehir Belediyesi takımlarımız Süper Lig müsabakalarına devam ediyor. Ayrıca bireysel olarak artistik buz pateni sporcularımızın da birçoğu milli kategorilerde yarışmalarını sürdürüyor. Şu an Türkiye’de kulüpler arasında en fazla milli sporcu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden çıkıyor” dedi.

“Dileyen herkes buz pateni yapabiliyor” Tesiste antrenör olarak görev yapan Neşe Olcay Hünerli ise, “Halk seanslarımız var. Dileyen herkes içeri girip buz pateni yapabiliyor. Kurslarımız var. Temel eğitim veriyoruz. Temel eğitim düzeyini bitirenler arasından yaşı uygun olan ve yarışmalara gidebilecek çocuklarla yol alıyoruz. Burada kız sporcular var, artistik pateni tercih ediyorlar. Erkek sporcularımıza da senkronize branşlarımız var. Takım sporları yapıyoruz. Daha çok erkek sporcularımızın tercih ettiği buz hokeyi branşı var. Branşlarda da federasyon faaliyetlerine katılıyoruz. Aynı zamanda ‘herkes için spor’ dediğimiz için engelli vatandaşlarımıza özel perşembe günleri etkinliklerimiz oluyor” diye konuştu.

“Patenler 27 numaradan başlıyor” Buz sporlarına ideal başlama dönemiyle ilgili de bilgi veren Hünerli, “Yaştan daha önce ayak numarası önemli. Tesisimizde patenler 27 numaradan başlıyor. Genelde 4 buçuk 5 yaş arasına denk geliyor. 4 buçuk 5 yaş arasında 27 numara paten kayan bir çocukla başlayıp 77 yaşına kadar devam ediyoruz. Bizim ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik sürekli olan bir projemiz var. Hafta içi seanslarımızda okullar randevu alıyorlar. Biz onlara, sınıflarına ücretsiz olarak paten kaymayı öğretme imkanı sunuyoruz. Üniversiteler için de çarşamba günleri etkinliğimiz var. Saat 13.00’te ücretsiz seansımız var. Tüm üniversite öğrencileri kartlarını göstererek buradan faydalanabiliyor. Cuma akşamları ise kadınlara özel buz pateni öğrenme etkinliğimiz var, çok talep görüyor. 300’e yakın kadınımız tek seans üzerinden paten kaymayı öğrendi” dedi.

Artistik buz pateninde İzmir’in rolü büyük Hedeflerinin gençlere buz patenini sevdirerek liglerde onları görmek olduğunu söyleyen Hünerli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tesisimiz uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Uluslararası buz hokeyi federasyonundan beyaz bayrak aldık. Burada dünya şampiyonlarını izleyen çocuklar hızla gelmeye başladılar. Onlarla projeler yaptık. Almanya’da kardeş kulübümüz oldu, orayı ziyaret ettik, onlar buraya geldi. Güzel bir arkadaşlık kuruldu buz hokeyi camiasında. Artistik patende de diyebilirim ki; Türkiye’nin 25-30 milli sporcusunun 12-13’ü İzmir’den çıkıyor. Bu bizim için çok büyük bir başarı. Tesisimizin, antrenörlerimizin büyük katkıları var. Bize emanet edilen çocukları en iyi yerlere çıkarabilmek için, İzmir’in adını en iyi yerlerde duyurabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Burada mutlu oluyorum” Buz pateni branşında milli sporcu olan 12 yaşındaki Atlas Baydurak ise 4 buçuk yaşında buz patenine başladığını belirterek “İlk başta buz hokeyine başladım. Buz hokeyi yaparken Gamze Hoca bizim bir antrenmanımıza gelip bir hareket yaptırmaya çalıştı. Ben bu hareketi güzel yapınca beni artistik buz patenine geçirmeye karar verdi. Öyle başladım devam ettim, güzel gitti, yarışmalara katıldım, birinci oldum, milli takıma girdim. Burada kaydığımda mutlu oluyorum” dedi.

“İzmir’de bu sporu yapabilmemiz çok büyük şans” İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde antrenörlük görevini yürüten Ayşegül Metin birçok sporcu yetiştirdiğini belirterek “Atlas da onlardan bir tanesi. Atlas bize ilk geldiğinde ele avuca sığmayan bir çocuktu. Ele avuca sığmaması bizim için gözü kara olması demek. Bizim sporumuz biraz zor, meşakkatli. Atlas da bunları çok kolaylıkla aşıp bu seviyelere geldi. İzmir’de bu sporu yapabilmemiz çok büyük şans. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu bize sunduğu için teşekkür ediyoruz. İzmir sıcağına dayanan bir buz pistimiz var. Biz de olabildiğince seanslarda, kurslarda çocukları inceliyoruz. Yapabilecek kapasitesi varsa aileyle görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hosteslik eğitimi alıyordum onu bıraktım” Üniversite öğrencisi Deniz Diren Aydın da, buz patenine ocak ayında başladığını belirterek “Hiç aklımda yoktu, birden gelişti. Bir iki kere gelmiştim sonra her gün gelmeye başladım. 5 gün sonra kendi patenimi alıp profesyonelce ilerlemek istedim. Her gün saatlerce çalıştım. Birkaç ay sonra takıma girdim. Burasının bana huzur verdiğini hissettim. Hosteslik eğitimi alıyordum, onu bıraktım. Hayatımda çok değişiklik oldu. Bütün gün buradayım. Bale ve cimnastik eğitimi de alıyoruz. Herkesin gelebileceği bir yer. Herkesin en az bir kere bile olsa denemesi gerekiyor” diye konuştu.