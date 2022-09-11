Şampiyon yüzücüler Kocaeli Kerpe’de kulaç attı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası Golden Cup Kandıra’nın mavi bayraklı plajı Kerpe’de gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Golden Cup 2022 şampiyonası Kerpe’de gerçekleşti. Şampiyonaya 8 ülkeden sporcular katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, FINA, LEN, Türkiye Yüzme Federasyonu ile birlikte organize edilen Uluslararası Açık Su Yüzme Golden Cup 2022 şampiyonası Kocaeli’nin Kerpe sahilinde düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Sporun Başkenti Kocaeli sloganıyla başlatmış olduğu organizasyonlarla uluslararası sporcuları ilimizde ağırlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilen şampiyonaya 8 ülkeden sporcular katıldı. Şampiyonayı spor severler ilgiyle takip etti.

GOLDEN CUP ŞAMPİYONUYLA KERPE DÜNYAYA KENDİNİ TANITTI



Kocaeli’nin Mavi Bayraklı Kerpe sahili Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyona etkinliği ile sesini dünyaya duyurdu.

Çok sayıda Avrupa Dünya Şampiyonu sporcunun katıldığı Kandıra’nın Kerpe sahilinde düzenlenen Golden Cup 2022 şampiyonası büyük ilgiyle izlendi. Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonasına 17’si kadın 18’si erkek toplamda 35 sporcu başvuru yaptı.

Start öncesi 2’si Türk 1’i Rus sporcu rahatsızlanarak yarıştan çekildi. Türkiye’den 19, İtalya’dan 3, İspanya’dan 1, Çekya’dan 2, Macaristan’dan 1, Slovenya 1, Ukranya 1, Almanya 1 katılan toplam 29 sporcu 4 kategoride 10 kilometrelik parkurda rakiplerine fark atarak kürsüye çıkmak için mücadele verdi.

Büyük Kadınlar Kategorisinde 5 Büyük Erkekler kategorisinde 3 Küçük erkekler Kategorisinde 11 kişi Küçük Kadındalar Kategorisinde 10 kişinin katıldığı yarışma sonuçları ise şöyle oldu:

ERKEKLER 10.000 METRE 19 YAŞ VE KÜÇÜKLER

1.Denis Borovka, 2.Durukan Sahan, 3.Muhammet Yusuf Özden

ERKEKLER 10.000 METRE 14 YAŞ VE BÜYÜKLER

1.Ivan Gıovannonı, 2.Davide Marchello, 3.Denis Borovka

BAYANLAR 10.000 METRE 18 YAŞ VE KÜÇÜKLER

1.Burcunaz Narin, 2. Tuna Erdoğan, 3 Talya Erdoğan

BAYANLAR 10.000 METRE 14 YAŞ VE BÜYÜKLER

1.Jeannette Spıwoks, 2. Katja Faın, 3. Anna Greta Olasz