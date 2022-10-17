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Şampiyon tenisçi kariyerine Bulgaristan'da bir imza daha attı

SPOR 17.10.2022, 14:46
Şampiyon tenisçi kariyerine Bulgaristan'da bir imza daha attı

Şampiyon tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan’da düzenlenen W25 Santa Marina Cup turnuvasında, profesyonel kariyerinin en önemli zaferlerinden birine ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Şampiyon tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan’da düzenlenen W25 Santa Marina Cup turnuvasında, BANTBORU desteğinde sürdürdüğü profesyonel kariyerinde şu ana kadar elde ettiği en önemli zaferlerden birine imza attı.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ve UN Global Compact imzacısı BANTBORU, kurumsal felsefesi ve küresel angajmanları kapsamında kadın sporcuların rekabetçi performansına destek verdi. Şirketin desteklediği şampiyon tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan’da düzenlenen W25 Santa Marina Cup turnuvasında, kariyerinin şu en önemli zaferlerinden birine ulaştı.

Profesyonel kadın tenisçilerin dünya genelindeki yerini belirleyen WTA (Kadınlar Tenis Birliği) Sıralamasında önünde yer alan seri başı tenisçileri teker teker yenerek finale çıkan Zeynep Sönmez’in finaldeki rakibi, turnuvanın 1 numaralı seribaşı Rus raket Darya Astakhova oldu.

WTA Sıralamasında 227inci sırada yer alan Darya Astakhova'yı 7-5 ve 6-4’lük iki set sonunda yenen Zeynep Sönmez, W25 düzeyindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyonluğa ismini yazdıran Zeynep Sönmez, kariyerinin W25 düzeyindeki ilk şampiyonluğunu kazanmanın yanı sıra WTA sıralamasındaki yerini de 96 basamak yükselişle 339’uncu sıraya taşıma başarısını gösterdi.

Zeynep Sönmez, Bulgaristan’da düzenlenen turnuvanın ilk turunda Rusya’dan Anastasiya Komardina’yı (WTA 170), ikinci turunda İngiltere’den Sarah Beth Grey’i (WTA 334), çeyrek finalde Bulgaristan’dan Daria Shalamonova’yı (WTA 951) ve yarı finalde de Belarus’tan Kristina Dmitruk’u (WTA 292) yendi.

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