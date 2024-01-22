Şampiyon Nevşehir50Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen U-16 Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Nevşehir50 Spor futbolcularına kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran verdi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

TFF tarafından 8 takımın katılımıyla düzenlenen U-16 Ligi play-off müsabakaları finalinde Nevşehir50 Spor ile Gülşehir Belediyespor takımları karşı karşıya geldi. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Çim Saha’da oynanan müsabakayı Nevşehir50 Spor 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

Final müsabakası sonrası düzenlenen kupa töreninde U-16 Ligi şampiyonu olan Nevşehir50 Spor futbolcu ve antrenörlerine kupa ve madalyaları Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı ve TFF İl Temsilcisi Tolga Karaca tarafından verildi.

Finalde karşılaşan her iki takım sporcu ve teknik heyetini tebrik eden Belediye Başkanı Savran, Nevşehir’i Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek olan Nevşehir50 Spor’a başarılar diledi.