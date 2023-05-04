Şampiyon Manisalı voleybolculardan Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bölgesel Lig müsabakaları ve 2. Lige terfi maçlarını kayıpsız atlatarak Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi’ne yükselen şampiyon takım ile bir araya geldi. Başkan Ergün, şampiyon olan takımı ve teknik heyeti ve yönetimi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.MANİSA (İGFA) - Geride kalan hafta Çanakkale’de düzenlenen 2. Lige terfi müsabakalarında şampiyon olan ve TVF Kadınlar 2. Ligi’ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, şampiyonluk kupasını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e takdim etti.

Encümen Salonu’nda düzenlenen organizasyonda Manisa BBSK Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve şampiyon takım oyuncuları bir araya geldi. Voleybol takımı şampiyonluk kupasını, arkasında Cengiz Ergün yazan 45 numaralı formayı ve imzalı şampiyonluk topunu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha sağlıklı gelecek için sporun önemine vurgu yaparak, "Bunun yanında 9 bine yaklaşan sayısıyla MABEM Eğitim Kurumları altında da eğitim verdiğimiz çok değerli gençlerimiz var. Yani hem spor hem de eğitim, çok daha iyi bir gelecek için, çok daha iyi bir Türkiye için, ülkesini seven, iyi yetişmiş gençler için biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. İşte bunlardan bir grubu da bugün burada. Ne mutlu sizlere ki bizleri ve Manisa’yı en güzel şekilde temsil ettiniz. Ben verdiğiniz gayretler için, bu başarı için başta değerli Kulüp Başkanımız Bora Bey olmak üzere, Metin kardeşime, değerli kulüp yöneticilerimize, hocalarıma, çalışan değerli kardeşlerime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi ki sahada en büyük başarı sizlerin" diye konuştu.

Başkan Ergün, "Masamda futbol takımımızın ve Süper Ligde olan basketbol takımımızın imzalı topları vardı. Bir eksiğimiz vardı. Üçüncü topu da bugün masama koyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok sağ olun, eksik olmayın” dedi.