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Şampiyon kaldığı yerden
SPOR 06.08.2022, 08:59
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, ligin yeni takımı İstanbulspor'u sezonun ilk maçında devirdi.
İSTANBUL (İGFA) - Spor Toto Süper Lig’in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor’u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Arda Kardeşler'in yönettiği karşılaşmada Bordo Mavililerin gollerini 16'ncı dakikada Cornelius ile 86'da Denswill kaydetti.
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