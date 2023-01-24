Şampiyon güreşçilere Düzce'de turnuvalı anma

Düzce Belediyesi, Düzce’de güreş sporuna isimlerini altın harflerle yazdıran Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nurettin- Haydar Zafer anısına düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Serbest Güreş Turnuvasının üçüncüsünü gerçekleştirdi.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi tarafından güreş sporunda Düzce’nin unutulmazları olan Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin isimlerini yaşatmak adına bu yıl

üçüncüsünü gerçekleştirilen serbest güreş turnuvasına 15 ilden 190 sporcu katıldı.

Özkan Olcay Spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya, Nurettin-Haydar Zafer kardeşlerin çocukları ve torunlarının yanı sıra Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Gümüş, Düzce Güreş İl Temsilcisi Ramazan Topal ve güreş severler katılım sağladı.

Turnuva, dereceye girenlere madalya ve ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.