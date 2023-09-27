Şampiyon güreşçilere coşkulu karşılama

Sırbistan’da düzenlenen 2023 Dünya Milli Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan milli güreşçiler yurda döndü. ASKİ Sporlu şampiyonları Esenboğa Havalimanı’nda kulüp yöneticileri, antrenörleri, çalışma arkadaşları, aileleri ve vatandaşlar coşkuyla karşıladı.ANKARA (İGFA) - 2023 Dünya Milli Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kilo final müsabakasında Rıza Kayaalp gümüş madalya, grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan ve dünya şampiyonu olan Ali Cengiz, grekoromen stil 63 kiloda dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Enes Başar yurda döndü.

Nefes kesen karşılaşmaların yaşandığı müsabakalarda kazandıkları şampiyonluklarla Başkentte adım atan milli sporcuları Havalimanı’nda kulüp yöneticileri, antrenörleri, çalışma arkadaşları, aileleri ile vatandaşlar büyük bir coşku ve gururla karşıladı.

Sonraki hedeflerinin olimpiyatlarda yer almak olduğunu belirten Grekoromen Milli Takım Direktörü Erdoğan Karaali şu değerlendirmede bulundu:

“Son yılların en kaliteli dünya şampiyonası oldu. Olimpiyat öncesi her zaman dünya şampiyonaları kota maçları olduğu için sert geçiyor. Bizde 4 madalya ile 2 kota aldık. İnşallah kalan kotaları da tamamlayıp tam takım olimpiyatlara katılmak için mücadele edeceğiz tek hedefimiz bundan sonra olimpiyatlarda alacağımız başarı. Emek veren herkese teşekkür ederim.”

ASKİ Sor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan’da genç sporcuları yalnız bırakmadı. Arslan, “Çok mutluyuz. 6 sporcumuz olimpiyatlara gidiyor. Türkiye’den 5 sporcu ASKİ Sporlu… Sporcularımızı ve hocalarımızı kutluyorum” diye konuştu.

ŞAMPİYON GÜREŞÇİLER: “MUTLUYUZ GURURLUYUZ”

Mehter Takımı ve Türk Bayraklarıyla karşılanan milli sporcular, üstü açık otobüs ile şehir turu da yaptı.

Büyükler kategorisinde ilk kez Türkiye’yi temsil ettiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirten şampiyon güreşçi Ali Cengiz sözlerine şöyle devem etti:

“Geçen yıl büyükler kategorisinde ilk deneyimimdi. İlk defa ülkemi temsil etme fırsatı buldum büyükler kategorisinde 3’üncü olarak tamamladık. Zorlu bir yılımız geçti, yılın 10 ayı kamptaydık ve çok sıkı çalıştık. Çok şükür bu sene Avrupa 2’incisi oldum. Bu son yapılan dünya şampiyonasında da ülkemize de altın madalya kazandırdım mutluyum ve gururluyum. “

Bundan sonraki hedefinin altın madalya almak olduğunu söyleyen Milli Güreşçi Enes Başar da “Bronz madalya kazandığım için mutluyum. Ama hedefimiz Altın madalyaydı onu da kıl payı kaçırdık bu yüzden buruk bir sevinç yaşıyorum. Fakat madalya ile dönmek mutluluk verici. Desteklerinden dolayı ABB Başkanımız Mansur Yavaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra altın madalyayı hedefleyeceğiz” dedi.

Daha kıracakları rekor olduğunu kaydeden Rıza Kayaalp ise “Önümüzde kırılması gereken bir rekor var. Avrupa Şampiyonası, sonrada Olimpiyat yolunda ilerleyeceğiz. Bu madalyama nazarlık olarak bakıyorum. Ama sağlık olsun ben yine aynı performans ile çalışacağım. Önümüzdeki müsabakaları en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. En önemli hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak” ifadelerini kullandı.