Şampiyon güreşçiler er meydanında

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen, 43’ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivanın mücadele edeceği Denizli Yağlı Güreşleri başladı. Onbinlerce vatandaşın izlediği muhteşem bir şölene dönüşen dev organizasyon Denizli er meydanına çıkan güreşçilerin kıyasıya mücadelesine sahne oluyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen “Denizli Yağlı Güreşleri” Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde başladı. Etkinliğe Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin yanı sıra Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "Ebedi Altın Kemer" sahibi Denizlili başpehlivan Hüseyin Çokal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve onbinlerce vatandaş katıldı. Mehteran gösterisi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun gösterisinin yer aldığı programda Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemer kazanan pehlivanlardan Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mustafa Taş’ın yanı sıra 500 pehlivan katılıyor. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği Denizli Yağlı Güreşleri’nin ağası ise iş insanı Zafer Katrancı oldu.

“İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane”

Protokol üyelerinin vatandaşlarla birlikte izlediği Denizli Yağlı Güreşleri “minik bir boy” kategorisinde başlarken, güreşçilerin toplamda 14 boyda rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele edeceği belirtildi. Güreşçilerin vücutlarını yağlamasının ardından cazgırların, "Allah Allah illallah, diyelim maşallah. İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane" sözleriyle Denizli er meydanına ilk olarak “minik bir boy” kategorisinde mücadele edecek küçük sporcular çıktı. Cazgırların anonslarıyla er meydanına çıkan tüm kategorideki güreşçiler şampiyon olabilmek için kıyasıyla mücadele etti. Ata sporu yağlı güreş müsabakalarında altın kemer alabilmek için ter döken güreşçilerin mücadelesi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Toplamda 14 boyda yapılacak müsabakaların akşam saatlerine kadar süreceği, daha sonra ise ödül töreninin düzenlenerek şampiyon güreşçilere altın kemer takdim edileceği belirtildi.