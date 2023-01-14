Şampiyon boksörler rekorlara doymuyor

Aydın'da gerçekleştirilen liseler arası genç kadınlar ve erkekler il birinciliğine 7 sporcu ile katılan Didim Gençlik Spor Boks Kulübü şov yaptı.Kemal ETLEÇ/DİDİM POSTASI (AYDIN İGFA)

Aydın'da 12-13 Ocak tarihlerinde yapılan, liseler arası genç kadınlar ve erkekler il birinciliğinde 7 sporcu ile yer alan Didim Gençlik Spor Boks Kulübü, 5 altın 2 gümüş madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Milli Boksör, antrenör ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Dinçer Çankaya'nın çalıştırdığı şampiyon sporcular 6-13 Mart tarihlerinde Mersin'de yapılacak olan

Liselerarası Türkiye Şampiyonası'nda Didim ve Aydın'ı temsil edecek.

Sporcuları kutlayan antrenör Dinçer Çankaya, "Hedefimiz; Türkiye şampiyonasından sonra Liseler arası Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek bayrağımızı dalgalandırmak ve sürekli milli takıma sporcu yerleştirmektir. Hiç ara vermeden planlı ve programlı çalışıyoruz. Başarı en büyük derstir, en büyük cevap ve en büyük güçtür. Güçlü olanlar başarır. Spor ve sporcu dostu olan herkese ilce Müdürümüze Teşekkür ederim dualarınız bizimle olsun." dedi.

İŞTE O SPORCULAR

Ahmet MERT 63.5 kilo, Kerem DEMİRTAŞ 71 kilo, Ece Nur BULUT 81 kilo, Baran BORAL 86 kilo, Aylin ŞAHİN +81 kilo, Sebahattin UYANIK 67 kilo ve Efe ÖZDEN 80 kilo