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Şampiyon başkan şampiyonlarla buluştu

SPOR 26.11.2022, 17:00
Şampiyon başkan şampiyonlarla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ulusal ve uluslararası müsabakalar ile olimpiyatlarda dereceye giren genç sporcularla bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan katıldı.

ŞAHİN: BAŞLASIN GAZİANTEP’İN ŞAMPİYON ÇOCUKLARININ YÜZYILI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, "Gençlik o kadar önemli ki geleceğimiz, gözümüzün nuru, başımızın tacı, istiklalimiz ve istikbalimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız için onlara çok özel çalışmalar yapmamız lazım" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Sporu hayatımızın bir parçası yapmak durumundayız. Çünkü spor hayattır, hayat spordur.  Yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bugün sonuçları gösteriyor. Burada alın teri var, emek var, azim var, aşk var, inanç var, gayret var. Gaziantep'in çocukları var. O yüzden bu model o kadar önemli model ki kendinizi tanıyacaksınız. Türkiye yüzyılı, gençliğin yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı'nda insanlığın yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı'nı Gaziantep'in sporcuları başaracak. Başlasın Gaziantep’in Şampiyon çocuklarının yüzyılı.”

ŞAHİN: ŞAMPİYON ÇOCUKLARIMIZA BİSİKLET VERİYORUZ

Başkan Şahin, Genç Gaziantep mobil uygulaması ve Satranç Turnuvası’nda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından şampiyon çocuklara “Yüzüncü yıl 100 bin bisiklet dedik. Bunu önce şampiyon çocuklarımızla başlatalım dedik. Her birinize birer bisiklet veriyoruz” dedi. 

EFİLOĞLU: GAZİANTEP'TE TESİSLEŞME AYNI ZAMANDA SPORUN ALT YAPISINA YATIRIM DEVAM EDİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise, her bir genci sporla buluşturmanın en önemli görevi olduğunu belirterek gençlerin takip ettiği sporlar konusunda şunları söyledi:

“Her bir çocuğumuzu sporla buluşturmak her bir gencimizi sporla buluşturmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Gençlerimize hangi sporu yapmak istersin diye sorulduğunda futbol yüzde 15, yüzme yüzde 14, voleybol yüzde 14 olarak gerçekleşmiş. Türkiye'de en fazla hangi sporun yaygınlaşmasını istersiniz diye gençlerimize sorulmuş. Onlar da şu cevabı vermişler, basketbol, yüzme, futbol, voleybol ve tenis. Gaziantep'te harika bir tenis kortu inşa edildi: Mehmet Şimşek Tenis Kortu. Gençlerimizin beklenti ve istekleriyle doğru orantılı bir şekilde Gaziantep'te tesisleşme ile aynı zamanda sporun alt yapısına yatırım devam ediyor.”

TAŞDOĞAN: SİZLER ŞAMPİYON ŞEHRİN ŞAMPİYON SPORCULARISINIZ

Gaziantep MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan da, "Bu kupaları buraya düzen, Gaziantep’e getiren malzemesinden sporcusuna, hocasından yöneticisine hepsine partim, şehrim ve şahsım adına teşekkür ediyorum" diyerek gençlere “X, y, z kuşağı olarak kendinizi kategorize ettirmeyin. Sizler Türk gençliğisiniz, şampiyon şehrin şampiyon sporcularısınız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 22 olimpik 14 paralimpik olmak üzere Türkiye'de 36 branşta Gaziantep'i temsil ederken uluslararası alanda 87 madalya aldı. Engelli branşlardan ise büyükşehir belediyesinin engelsiz sporcuları bir yılda 56 madalya aldı. Kulübün toplamda 159 kupa, 3 altın kemer ve 70 milli sporcusu bulunuyor.

GENÇ GAZİANTEP UYGULAMASI ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Şampiyon sporcularla bir araya gelinen buluşmada ‘Genç Gaziantep’ mobil uygulamasının elmas puan sistemiyle Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini takip eden, uygulama aktivitelerine katılan, haberler okuyan gençlere ödülleri verildi.

Puan sistemine göre Halil Nar’a dizüstü bilgisayar, Yakup Yakut’a playstation 4, Mehmet Beğer’e tablet, Şükrü Uğur Yılmaz’a bisiklet verilirken Murat Doğan, Ali Küçükkoç, Muhammed Demirci, Muhammed Yasin Acar, Yunus Emre Kablan'a akıllı saat; Merve Elmaoğlu, Beyza Nur Taş, Sudegül Karabay, Sümeyra Sena Fidan, Aysu Taş'a kablosuz kulaklık; Reyhan Taş, Abdülbaki Enes Bardakçı, Elif Fidan, Fatma Nur Yiğit, Muhammed Sefer Taş, Ömer Faruk Fidan, Muhammed Açıkgöz, Celal Can Çanayaz, Melike Sultan Bozdoğan, Büşra Erinmez'e ise powerbank hediye edildi.

SATRANÇ TURNUVASI’NIN ÖDÜLLERİ DE SAHİPLERİNİ BULDU

24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen satranç turnuvasının ödülleri de sahiplerini buldu.

Ali Özdemir, Mehmet Ali Eşki, Ramazan Emre Akgün’e katlanabilir bisiklet hediye edilirken, Usame Bacaksız, Samet Gökaslan, M. Emin Akpınar’a eşofman takımı Muhammed Tetik, Musab İyimutaf, Mustafa Katırcıoğlugil, Muhammed Kaya’ya spor ayakkabısı hediye edildi.

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