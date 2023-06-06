Sakaryaspor taraftarına ‘hatıra’ noktası

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin estetiğine katkı sunacak dekoratif aydınlatma çalışmalarını bir yenisini ekledi. Yeni Sakarya Atatürk Stadı etrafındaki kavşakta Sakaryaspor’un yeşil-siyah renklerini taşıyan dekoratif aydınlatma sistemi inşa edildiSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin estetiğine katkı sunacak dekoratif aydınlatma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Ana cadde üzerindeki kavşaklara uygulanan bu çalışmalara ilk olarak Ay Yıldızlı dekoratif aydınlatma sistemiyle başlanmıştı.

Vatandaşlar tarafından da büyük beğeni toplayan bu çalışma sonrası Büyükşehir Belediyesi, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu çevresindeki ana cadde üzerindeki kavşağa bu sefer yeşil-siyaha boyanmış dekoratif aydınlatma sistemi uyguladı.Sakaryaspor logosu ve yeşil-siyah bir top işlemesinin bulunduğu mimari, açıldığı ilk günden itibaren taraftarın hatıra noktası oldu.

TARAFTARIN BULUŞMA ADRESİ OLACAK

Sakarya’nın estetik görüntüsünü zenginleştirme amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şehrin ortak paydası olan Sakaryaspor’a da yer verildi.

Stadyuma ulaşımda sıklıkla kullanılan ana cadde üzerindeki kavşağa Sakaryaspor’un yeşil-siyah renklerini taşıyan dekoratif aydınlatma sistemi yerleştirildi. Sakaryaspor tutkunlarına görsel şölen sunacak olan dekoratif çalışma ışıklandırma ve çevre düzenlemesi sonrası tamamlanacak. Taraftarların buluşma noktası olacak, maç günleri heyecanı ve Sakaryaspor sevgisini fotoğraf karelerine sığdıracak olan dekoratif çalışmanın bulunduğu alanda aynı zamanda kutlama ve anma etkinlikleri de düzenlenebilecek. Görsel mimari, şimdiden birçok taraftarın dikkatini çekti.