Son Dakika

Sakaryalı taekwondocular yarı finalde

SPOR 03.08.2023, 14:36
Sakaryalı taekwondocular yarı finalde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcuları, Edirne’de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Grup Müsabakalarında yarı finale kalmayı başardı. Temsilcilerimiz, 7 Ağustos tarihinde Manisa’da gerçekleştirilecek yarı final için hazırlıklarını sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcuları,Edirne’de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Grup Müsabakalarına adeta damga vurdu. Toplamda 4 sporcunun dereceye girdiği müsabakalarda, İrem Su Bakırtaş birinci, Selen Göreler ikinci, Ecrin Yılmaz ve Ahmet Arda Çevik üçüncü olarak yarı finale yükseldi. Başarılı sporcular, 7 Ağustos’ta Manisa’da gerçekleştirilecek yarı final öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. A.Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Hatayspor 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. İstanbulspor 0 0
13. Kasımpaşa 0 0
14. Kayserispor 0 0
15. Konyaspor 0 0
16. Pendikspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Samsunspor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Bandırmaspor 0 0
4. Bodrumspor 0 0
5. Boluspor 0 0
6. Çorum Belediyespor 0 0
7. Erzurumspor 0 0
8. Eyüpspor 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Sakaryaspor 0 0
16. Pendikspor 0 0
17. Şanlıurfaspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ümraniye 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Fulham 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Luton Town 0 0
13. M.City 0 0
14. M. United 0 0
15. Newcastle 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Sheffield United 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolves 0 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Deportivo Alaves 0 0
8. Getafe 0 0
9. Girona 0 0
10. Granada 0 0
11. Las Palmas 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0