Sakaryalı taekwondocu Milli Takım'da

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taekwondo sporcusu Hilal Baş, Karaman’da düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda üçüncü oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcusu Hilal Baş, Karaman’da düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda59 kilogramda üçüncü oldu.

17-22 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya, 75 ilden 950 kulüp ve 3500 sporcu katıldı.Şampiyonada bir de talihsizlik yaşayan başarılı sporcu, yarı finalde yaşadığı sakatlıktan dolayı çekilmek zorunda kaldı.

Bu sonuçlarla Milli Takıma seçilen başarılı sporcu, 6-9 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda Türk Bayrağı’nı dalgalandıracak.